Дороги до Баянаула начали ремонтировать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Активные работы развернулись на отрезке трассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаул.

«В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» общей протяженностью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Прежде состояние дороги было неудовлетворительным. Специалисты обновили покрытие с применением технологии холодного ресайклирования», - говорится в сообщении.

Таким образом, дорожники привели в порядок уже более 40 километров данной трассы и установили новые водопропускные трубы. В работах задействовано более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

До конца летнего сезона планируется отремонтировать еще порядка 20 километров.

После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут разметку.