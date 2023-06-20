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    Дороги до Баянаула начали ремонтировать в Карагандинской области

    20 Июня 2023, 13:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Активные работы развернулись на отрезке трассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаул.

    «В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» общей протяженностью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Прежде состояние дороги было неудовлетворительным. Специалисты обновили покрытие с применением технологии холодного ресайклирования», - говорится в сообщении.

    Таким образом, дорожники привели в порядок уже более 40 километров данной трассы и установили новые водопропускные трубы. В работах задействовано более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

    До конца летнего сезона планируется отремонтировать еще порядка 20 километров.

    После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут разметку.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Дороги КазАвтоЖол
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