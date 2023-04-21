Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Дороги до Баянаула и Каркаралинска отремонтируют для развития туризма

    21 Апреля 2023, 21:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях развития внутреннего туризма в новом дорожном сезоне планируется приступить к ремонту проблемных участков республиканских автодорог до Баянаула и Каркаралинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Дорожники отремонтируют отрезок автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» протяжённостью 44 км от посёлка Матак до города Каркаралинск. В ходе ремонтных работ планируется обновить дорожное покрытие, установить три водопропускных трубы, десять автопавильонов и заасфальтировать существующую площадку отдыха на 210 километре. В настоящее время подрядные организации ведут работы в рамках мобилизации специалистов и спецтехники на участки.

    Кроме того, планируется отремонтировать отрезок автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» протяженностью около 60 км. Работы будут проводится на отрезке от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Дорожники обновят дорожное покрытие и установят две водопропускных трубы. Необходимый для строительства дорожно-строительный материал заготовлен на 100%.

    На двух объектах будет задействовано порядка 150 единиц спецтехники и 210 дорожных рабочих.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Павлодарская область Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что мешает развитию туристской отрасли в Казахстане
    Рейтинг по обслуживанию туристов составили в Казахстане
    380 туроператов имеют лицензии на работу в Казахстане
    Исторические объекты посетили участники форума «ZHEIF-2023» в Таразе
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров