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    Дороги для большегрузов закрыли в СКО

    22 Февраля 2023, 12:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли автодороги республиканского значения для большегрузного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на дорогах – аварийноопасная обстановка из-за гололеда.

    С 11:00 часов закрыто движение для большегрузов на дороге М-51 от Петропавловска до Булаево, Астана-Петропавловск – от села Рощинское до Петропавловска, Жезказган-Петропавловск, через Аркалык – от села Токсан би до села Бесколь, Петропавловск-Соколовка-граница РФ (на Ишим) – от Петропавловска до границы РФ, Кокшетау-Рузаевка – от границы Акмолинской области до села Рузаевка, от границы Костанайской области до границы с Акмолинской областью и от села Саумауколь до мемориального комплекса.

    Ночью почти по всей территории области прошел дождь.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода
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