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    Дороги Алматы полностью готовы к зимнему содержанию

    22 Ноября 2022, 17:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор предприятия «Алматы тазалық» Адлет Токтасынов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что все сотрудники и уборочная техника компании готовы к наступлению зимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов отметил, что содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются 10 подрядных организаций. Основным из них является коммунальное предприятие «Алматы тазалық», которое обслуживает 70% территории мегаполиса.

    «По городу уже завершена подготовка к зимнему периоду обслуживания улично-дорожной сети города. Заготовлено около 76 тыс. тонн отсева, около 25 тыс. тонн соли, которые используются для обеспечения борьбы с противогололедными явлениями. Первый снег показал, что подготовка прошла успешно, основные задачи подрядные организации выполнили», - заявил Дулат Ашкенов.

    По словам Адлета Токтасынова, в зимний период предприятием будут задействованы 704 единицы специализированной техники.

    «В настоящий момент из 173 единиц комбинированных уборочных машин 156 единиц (90%) переоборудованы навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. Во время выпадения снега, 8 и 16 ноября, были израсходованы 2105 тонн технической соли и 1998 тонн пескосоляной смеси. С городских улиц на снегоотвалы вывезено 388 кубометров снега», - сообщил он.

    Спикер отметил, что зимой будут задействованы 728 дорожных рабочих, 272 механизатора и 398 водителей предприятия (общая штатная численность предприятия – 1728 человек). Дополнительно на осенний и зимний период планируется привлечь за счет субподрядных организаций дорожных рабочих до 1000 человек и около 200 единиц специализированной техники (самосвалы, фронтальные погрузчики) для уборки и вывоза листьев и снега с городских улиц.

    Директор «Алматы тазалық» также заметил, что у предприятия семь производственных баз, а также семь пескобаз. Все они оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами. Кроме того, в этом году за счет средств предприятия приобретено 22 единицы оборудования и техники на сумму 263,6 млн тенге. Это полуприцеп тракторный, битумоварка и многое другое.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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