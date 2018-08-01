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«Дорога в школу» - в Минобразования РК объявили о начале благотворительной акции

1 Августа 2018 17:29 130
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«Дорога в школу» - в Минобразования РК объявили о начале благотворительной акции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акцию помощи «Дорога в школу» для сирот и детей из малообеспеченных семей запустили в Минстерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу обратиться ко всем гражданам, у всех из нас есть возможность принять участие в акции. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание местных исполнительных органов на принятие мер по организации безопасного провоза в организациях образования», - сказал на пресс-конференции председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Нурбек Оршубеков.

«Дорога в школу» - в Минобразования РК объявили о начале благотворительной акции 

По его словам, за 10 лет проведения акции более 2 млн детей получили материальную помощь на общую сумму свыше 17 млрд тенге. Спонсорами и меценатами оказана значительная помощь и поддержка на общую сумму свыше 7,9 млрд тенге. Ежегодно активное участие в акции принимают госорганы, национальные компании и акционерные общества.  Подготовлены списки 320 тысяч детей, которые нуждаются в помощи, но это не окончательные цифры. Акция продлится до 30 сентября.

Основная цель акции - помочь детям вышеуказанных категорий, а также детям, оставшимся без попечения родителей в период подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам.

К акции могут присоединиться все желающие, обратившись по  телефону доверия 742140.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Благотворительность, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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