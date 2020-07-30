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    «Дорога в школу» поможет ученикам ЗКО

    30 Июля 2020, 11:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – При поддержке общественного фонда «Атамекенім» на портале www.atamekenim.kz создана платформа «Дорога в школу», где нуждающиеся родители могут оставить свои заявки для помощи их детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления образования ЗКО, в 2019 году в рамках акции «Дорога в школу» была оказана помощь 18 201 ребенку из социально незащищенных семей на сумму 134 453 тыс. тенге. Благотворительная акция проводилась ежегодно в июле-сентябре, но с 2019 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева акция была переведена в круглогодичный формат. теперь спонсоры и меценаты могут осуществлять свои намерения по оказанию помощи через портал с онлайн-переводом денежных средств. Эта платформа работает на постоянной основе.

    «Заявления от родителей или законных представителей детей будут сверены со сведениями национальной образовательной базы данных, после чего помощь будет выделена по адресу. В нынешнем году акция проходит под девизами: «Подари компьютер», «Подари планшет», «Подари ноутбук». Школьную форму разрешили не покупать, в связи с этим предусмотрен закуп компьютерной техники. В преддверии нового учебного года, управление образования области в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» приглашает всех граждан нашей области принять участие в приобретении планшетов или компьютеров для тех детей, кто нуждается в помощи, – сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Образование Благотворительность Социальная поддержка Общество
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