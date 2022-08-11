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    • Дорога в школу: Около 10 тыс. столичных школьников получат сумки с учебными принадлежностями

    11 Августа 2022 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Дорога в школу» около 10 тыс. столичных школьников получат сумки с учебными принадлежностями. Об этом сообщил глава управления образования города Нур-Султан Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в новом учебном 2022-2023 году совместно с акиматами районов помощью за счет спонсорских средств в виде школьных рюкзаков с принадлежностями планируется охватить около 10 тыс. детей из социально-уязвимых категорий», - сказал глава управления образования на онлайн брифинге.

    Круглогодичная р еспубликанская акция «Дорога в школу» стартовала 1 августа под девизом «Дорога в школу - добро без границ». В настоящее время проводится работа по привлечению в акцию государственных органов, меценатов, спонсоров, неправительственных организаций.

    В рамках акции оказывается помощь за счет спонсорских средств детям нуждающихся слоев населения (из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также в целях предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Нур-Султан #Образование
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