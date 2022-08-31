Дорога в школу: более 1 500 жамбылских детей получили спонсорскую помощь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу» подводят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 августа по 30 сентября в стране проводилась благотворительная акция под девизом «Дорога в школу – Добро без границ», - сообщили в областном управлении образования. – Это мероприятие способствует оказанию социальной помощи различным категориям детей в период подготовки к новому учебному году. Это дети-сироты и учащиеся, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей. Помощь оказывается и по социальным причинам, для профилактики неявки детей в школу».

По информации ведомства, в Жамбылской области был разработан и утвержден региональный план мероприятий по проведению акции, созданы комитеты по всем уровням. В рамках акции за счет спонсоров оказана материальная помощь более 1 тыс. 500 детям на сумму более 30 млн тенге. И помощь продолжает поступать.

Как сообщили в отделе образования акимата города Тараза, в рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» в школах города составлен список порядка 1 тыс. учащихся, не получивших единовременную материальную и финансовую помощь.

«Учитывая важность акции, учреждения, подведомственные городскому отделу образования, городские поликлиники и больницы, областные управления поддерживают акцию и оказывают спонсорскую помощь для обеспечения необходимыми средствами и одеждой в новом учебном году. С начала акции помощь получили около двухсот детей. Отцу-одиночке Д. было предоставлено жилье из фонда «Карекет», его троих детей школьного возраста обеспечили необходимыми школьными принадлежностями», - пояснили в городском управлении образования.

В этом году на развитие сферы образования Жамбылской области выделено 236 млрд тенге, что превышает 50 % всего годового бюджета региона. В новом учебном году в 444 государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования и 27 частных организациях образования региона будут обучаться 235 668 учащихся, из них 17 069 – первоклассники.