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    «Дорога в школу»: 16 тысяч актюбинских детей обеспечат школьными принадлежностями

    19 Июля 2019, 19:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Дорога в школу» в Актюбинской области оказана помощь более 3 тыс. детей на общую сумму более 21 млн тенге. Об этом рассказали представители управления образования в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение 15 дней акции 3290 детей получили помощь на сумму 21 102 000 тенге. Как правило, это дети из малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. В частности, были подарены 273 школьные сумки с учебными принадлежностями, 228 школьных форм, 198 спортивных костюмов и 241 пара обуви. К 1 сентября мы планируем обеспечить 16 387 детей необходимыми школьными принадлежностями и одеждой», - говорит руководитель отдела управления образования Райхан Нурхожаева.

    Данная акция на высоком уровне стартовала в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Хромтауском, Кобдинском районах и городе Актобе.

    Среди спонсоров стоит особо отметить - АО «ТНК Казхром», АО «СНПС – Актобемунайгаз», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Сбербанк», АО «КазахОйлАктобе», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз Аймак», Общественный фонд «Шанырак», Актюбинский филиал партии «Nur Otan».

    Представители управления образования призвали актюбинцев присоединиться к акции, а также сообщать в госорганы информацию о детях, кто не посещает школу по телефону доверия 55 17 92.

    Акция проходит во всех регионах нашей страны по 30 сентября.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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