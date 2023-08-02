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    Дорога в школу: 15 тысяч детей получат финансовую помощь в Атырауской области

    2 Августа 2023, 22:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в рамках акции «Дорога в школу» 14 тысяч 790 детей получат финансовую помощь на приобретение школьной формы и учебных принадлежностей в размере 40 567 тенге. Об на брифинге сообщил руководитель областного управления образования Ерлан Сламбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Материальная помощь государства оказывается детям из семей, имеющих право на адресную социальную помощь, не получающим АСП, подушевой доход которых ниже прожиточного минимума. А также детям, оставшимся без попечения родителей и детям, чьи семьи нуждаются в неотложной помощь в связи с чрезвычайными ситуациями. В Атырауской области в рамках акции «Дорога в школу» 14 тысяч 790 детей получат финансовую помощь на приобретение школьной формы и учебных принадлежностей в размере 40 567 тенге»,- рассказал Ерлан Сламбеков.

    Заместитель руководителя управления образования Орынтай Биманова акцентировала внимание на значимости целевого использования выделенных средств.

    «Теперь родители могут сами выбирать школьную форму и канцтовары, так как средства, выделенные государством, перечисляются на счета родителей. Прошу родителей использовать средства, выделенные специально на приобретение школьной формы и канцтоваров, строго по назначению», - обратилась к родителям О. Биманова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау школа Дети
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