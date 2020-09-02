Дорога в космос Айдына Аимбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 2 сентября 2020 года, исполнилось 5 лет со дня полета в космос казахского военного летчика Айдына Аимбетова, ставшего третьим космонавтом нашей страны. «Десять дней, которые потрясли мой мир» - именно так назвал свой космический полет космонавт Республики Казахстан, Народный Герой страны Айдын Аимбетов. О хронике его полета в космос в материалах корреспондента МИА «Казинформ» на космическом комплексе «Байконур».

Отряд космонавтов

В первый раз имя Айдына Аимбетова казахстанцы услышали в 2001 году, когда было объявлено о наборе в отряд космонавтов. В предварительном отборе в течение 2000-2002 годов приняли участие более 700 казахстанцев. Из них 65 человек были признаны годными на проведение медицинского обследования. По результатам клинико-физиологического обследования всего два кандидата - Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов - были признаны годными к спецтренировкам в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. 17 декабря 2002 года А.Аимбетов прошел главную медицинскую комиссию (ГМК) и получил допуск к спецтренировкам. 29 мая 2003 года решением Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) Росавиакосмоса было принято решение о начале подготовки А.Аимбетова в составе группы российских кандидатов в космонавты. С 16 июня 2003 года А. Аимбетов приступил к общекосмической подготовке в ЦПК. По завершении подготовки 28 июня 2005 года сдал государственные экзамены в ЦПК с оценкой «отлично». Решением Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) 5 июля 2005 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

Звездный городок

В период 2005-2009 годов Айдын продолжил подготовку в группе по программе полета на Международную космическую станцию (МКС). «Это были счастливые годы. Живя в Звездном городке, мы полностью окунулись в атмосферу жизни космонавтов. Рядом с нами работали живые легенды, но такие же простые люди. Именно тогда я понял, что космонавты - особая группа людей, которой дозволено прикоснуться к Вселенной, ощутить реальное могущество Космоса и понять законы Земли», - поделился впечатлениями Айдын Аимбетов.

Отсрочка

5 марта 2009 года между Казкосмосом и Роскосмосом был подписан контракт на осуществление кратковременного (10 дней) космического полета казахстанского космонавта на Российский сегмент Международной космической станции. Определена дата полета - 30 сентября 2009 года. Сумма контракта - 30 млн. долл. США. Однако, через две недели республиканской бюджетной комиссией, заседание которой состоялось 20 марта 2009 года, в финансировании полета казахстанского космонавта на МКС было отказано. Решение об отсрочке полета казахстанского космонавта было принято в связи с финансовым кризисом.

Ожидание полета

Самым сложным периодом были годы ожидания после неожиданной отсрочки полета, вспоминает Айдын. Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан Талгат Мусабаев сразу же предложил Аимбетову и Аймаханову работу в системе Казкосмоса. Айдын Аимбетов принял это предложение, и в течение первого года работал в центральном аппарате Казкосмоса. Последующие пять лет Айдын трудился в области космической науки. Второй казахстанский кандидат на космический полет Мухтар Аймаханов отказался от предложения руководителя Казкосмоса. Согласно официальной информации, М. Аймаханов принял гражданство Российской Федерации, после чего вступил в российский отряд космонавтов. 12 октября 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 1304 А.Аимбетову был присвоен статус космонавта Республики Казахстан. «Да, это было время настоящего испытания на выдержку. Казалось, все как обычно: работа, дом, семья. Но каждый день был наполнен волнительным ожиданием новости о полете. Не скрою, были минуты отчаяния, когда казалось, что все потеряно, и полет не состоится. Это было время надежды и веры, которое завершилось счастливым моментом везения», - вспоминает А. Аимбетов.

Радостная весть

В ходе встречи в Москве 9 мая 2015 Президентов Казахстана и России был обсужден вопрос полета казахстанского космонавта на российский сегмент МКС. «Я хорошо помню этот день. Это было 22 мая 2015 года. Накакнуне мы отмечали день рождения сыны Амира, которму исполнилось 17 лет. Неожиданный звонок главы Казкосмоса Талгата Мусабаева о моем полете в космос просто ошеломил. Я стоял как вкопанный, меня вернул в реальность взволнованный голос жены «Что случилось?». Я не могу сказать, что это была радость, это был просто шок. Тогда я подумал: сбылось! Тысячи пожеланий людей, который говорили : желаем тебе, чтобы ты все-таки полетел в космос, сбылись. Вот в чем сила благословения- бата!», - рассказал Айдын.

Президент принял решение

И вот в канун дня Астаны, 3 июля 2015 года, Президент РК утвердил кандидатуру А. Аимбетова для полета на МКС Из хроники: Нурсултан Назарбаев провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором согласована кандидатура Айдына Аимбетова для участия в полете на МКС. Через несколько дней Нурсултан Назарбаев принял космонавта-испытателя Айдына Аимбетова. А. Аимбетов: «Я впервые в жизни встречался с Президентом страны. Было очень волнительно, я все боялся забыть слова своего доклада... И когда Нурсултан Абишевич пожал мне руку и просто, по-отечески пожелал успешного полета, я понял, что получил главное благословение и задание выполнить свою космическую миссию на «отлично»...».

Статус казахстанского космонавта повышен

Из хроники: Казахстанскому космонавту Айдыну Аимбетову, который готовится отправиться на МКС 1 сентября этого года, изменили полетную должность. «Он будет числиться не «участником космического полета», как предполагалось ранее, а «бортинженером-2», несмотря на то, что его миссия на борту станции продлится недолго - всего 10 дней. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Москве главы Казкосмоса Талгата Мусабаева с руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым», - сообщила пресс-служба Казкосмоса. В итоге переговоров было принято положительное решение, ведь Айдын Аимбетов - профессиональный космонавт.

День старта определен

29 июля 2015 года. Из хроники: Старт полета казахстанского космонавта с космодрома «Байконур» состоится 2 сентября т.г. в 10:30 утра. Об этом в Алматы на встрече с журналистами заявил заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК Еркин Шаймагамбетов. Роскосмос сформировал основной и дублирующий экипажи миссии 45/46 к МКС, старт которой запланирован на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-18М» с космодрома «Байконур». В состав основного экипажа вошли: командир ТПК «Союз ТМА-18М», космонавт Роскосмоса Сергей Волков, бортинженер-1, астронавт ЕКА Андреас Могенсен, бортинженер-2, космонавт Казкосмоса Айдын Аимбетов.

Контракт на полет подписан

27 Августа 2015 года. Из хроники: На Международном авиационно-космическом авиафоруме «МАКС-2015» в подмосковном Жуковском состоялись переговоры председателя аэрокосмического агентства «Казкосмос» Талгата Мусабаева и временно исполняющего обязанности руководителя Федерального космического агентства Александра Иванова, в ходе которых стороны подписали контракт на полет казахстанского космонавта Айдына Аимбетова в качестве бортинженера на Международную космическую станцию.

За сутки до старта

1 сентября 2015 года. Из хроники: Делегация Казкосмоса, прибывшая накануне вечером на космодром Байконур, встретилась с космонавтом РК Айдыном Аимбетовым. Глава Казкосмоса Т. Мусабаев отметил, что этот полет станет еще одним важным шагом на пути развития казахстанского космоса. Айдын Аимбетов рассказал руководству Казкосмоса о телефонном разговоре с Президентом РК. «Нурсултан Абишевич от имени всего казахского народа пожелал мне успешного полета, и я готов с честью выполнить эту задачу»,- сказал космонавт. В это же день заместитель Премьер-Министра РК Бердыбек Сапарбаев по поручению Президента страны встретился с членами экипажа космического корабля «Союз ТМА - 18 М» и пожелал космонавтам удачного старта.

Пуск

Из хроники: 2 сентября 2015 года в 10.37 минут по времени Астаны с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-18М». Это юбилейный, 500-ый запуск ракеты-носителя с «Гагаринского старта. К МКС отправилась очередная экспедиция в составе командира корабля российского космонавта Сергея Волкова, бортинженеров - первого астронавта Дании Андреаса Могенсена и космонавта-испытателя Республики Казахстан Айдына Аимбетова. Пуск прошел в штатном режиме. За стартом экипажа наблюдали сотни людей, среди которых руководители «Роскосмоса», «Казкосмоса», Европейского космического агентства, близкие и родные космонавтов. Проводить сына в дальний космический путь приехала мама Айдына Аимбетова Жумагуль-апа, отец Сергея Волкова - космонавт Александр Волков, жены и дети всех трех членов экипажа. На борт МКС Айдын Аимбетов взял флаг Республики Казахстан, флаги Ассамблеи народа Казахстана и международной выставки «ЭКСПО-2017».

В космическом доме

Из хроники: 4 сентября в 10:39 по московскому времени успешно осуществлена стыковка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» с МКС. На борту МКС работает интернациональный экипаж, состоящий из девяти человек и представляющий пять стран мира: Россию, США, Казахстан, Японию и Данию. «Невесомость - это полное спокойствие. До полёта я много слышал от летавших космонавтов, что вид Земли из космоса - божественный. Когда я в первый раз увидел Землю в иллюминаторе, понял, что это идеальная красота», - написал с воем космическом дневнике Айдын. «Научная программа Казахстана включает порядка 20 экспериментов. Среди них мониторинг дня бывшего Аральского моря и территории Каспийских нефтяных месторождений. Сверху очень хорошо видно, каким большим было Аральское море. Но в настоящее время вода ушла, и на ее месте солевые пустыни, и это все с песком несет на близлежащие населенные пункты и плодородные земли. Моя мечта сбылась, я на орбите Земли, в очень слаженном коллективе, который работает, как швейцарские часы!», - поделился Аимбетов.

Возвращение. Президент Казахстана встречает космонавтов

12 сентября 2015 года. Из хроники: Спускаемая капсула корабля «Союз ТМА-16М» с новым космическим рекордсменом Геннадием Падалкой (Роскосмос), казахстанским космонавтом Айдыном Аимбетовым, а также первым астронавтом Дании Андреасом Могенсеном приземлилась в Казахстане в районе, близком к расчётному. В столичном аэропорту Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил международный экипаж космического корабля «Союз ТМА-16М», который вернулся с Международной космической станции. «Среди многих государств, которые хотели бы участвовать, мы если не единственные, то одни из таких немногих, кто запускает своих космонавтов в космос. Не одного, а троих. Наше сотрудничество с Российской Федерацией на космодроме Байконур дает нам такие плоды. Все затраты для космоса сразу не окупаются. Но весь мир стремится освоить космос», - отметил Нурсултан Назарбаев во время встречи с космонавтами.

Высшая награда Казахстана

14 Октября 2015 года. Из хроники: Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева космонавту Айдыну Аимбетову присвоено звание «Халық қаһарманы». «Успешный полет Айдына Аимбетова открыл для Казахстана новую страницу космической летописи. Мы стали одной из 9-ти стран мира, на долю которых приходится три и более покорителей космического пространства. Это новый старт для космического будущего нашей страны, участвующей вместе с другими странами в изучении и освоении солнечной системы», - сказал Н. Назарбаев в ходе церемонии награждения в Акорде.

Космонавт Айдын Аимбетов передал Президенту РК Нурсултану Назарбаеву государственный флаг РК, побывавший в космосе. «Нурсултан Абишевич, прежде всего, разрешите поблагодарить Вас за заботу и поддержку, благодаря которой и состоялся мой полет. Для меня сегодня - самый волнующий счастливый день в моей жизни, потому что сегодня я получил высшую награду Родины. Для меня было наивысшей честью представлять Казахстан в международном экипаже МКС. Хочу заверить, что приложу все свои силы, знания и опыт во благо дальнейшего развития космической отрасли», - сказал в ответном слове Айдын Аимбетов.

+5: Спутя 5 лет после полета в космос

2 сентября 2020 года. Сегодня в семье Аимбетовых праздник. На один день домой прибыл сын, теперь уже пилот гражданской авиации Амир Аимбетов. «Для нас это особый день, и мы обязательно встречаемся дома, поздравляем отца», - говорит Амир, летчик авиакомпании «Эйр Астана», который в этом году завершил обучение в школе пилотов Patria Pilot Training Ab-initio Air Astana. «Амир стал, как отец, летчиком. Старшая дочь Диана - студентка, будущий юрист, младшая Даяна учится в школе, теперь и я вышла на работу», - рассказала супруга Айда Лилия Аимбетова. Сам глава семьи с утра уехал на работу, Айдын Аканович все эти пять лет работает заместителем руководителя АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». «Для меня прошедшие пять лет после полета – это работа в компании, на которую возложены большие задачи по созданию в стране новых технологий, космической индустрии. Моя непростая дорога в космос продолжается. Но именно сегодня, говоря об итогах, я бы назвал главный результат лично для меня - это сын Амир – новый казахстанский летчик, который достиг своей мечты и готов служить своей Родине»,- сказал Айдын Аимбетов.