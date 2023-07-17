Дорога между границами Туркменистана и Казахстана будет благоустроена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Между Туркменистаном и Казахстаном имеется два километра дороги. На указанных участках обещают проложить пешеходные дорожки с местами для отдыха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района Мангистауской области.

В Каракиянском районе при пункте пропуска «Темир-баба» в этом году по заказу Министерства финансов строится новый пост.

Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев ознакомился со строительством нового объекта и капитальным ремонтом действующего пункта пропуска.

Как сообщили в пресс-службе акимата района, стоимость проекта составляет 6 млрд тенге. Срок завершения строительных работ запланирован на июль 2024 года.

«На пограничном посту будут вырыты две скважины и установлена опреснительная установка. Скважины имеют мощность до 100 кубометров воды в день. В настоящее время вода подается из одной скважины, которая используется в техническом направлении. Между Туркменистаном и Республикой Казахстан имеется два километра дороги. В рамках проекта на указанных участках будут проложены пешеходные дорожки с местами для отдыха», - сообщает пресс-служба акимта Каракиянского района.

Работы реализует Мангистауский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол». На строительные работы выделено 100 млн тенге.

«Дорога от зоны отдыха Кендерли до поста составляет 108 км, из них 48 км находятся в изношенном состоянии. На основании заявлений владельцев большегрузных транспортных средств и пассажиров АО НК «КазАвтоЖол» предложено провести работы по содержанию, восстановлению, текущему ремонту автомобильной дороги», - отмечает пресс-служба акимата Каракиянского района.

Через таможенный пост «Темір-баба» за 2022 год перевезено 1 640 629 кг овощей, а за шесть месяцев 2023 года - 3 834 202,38 кг, отметили в акимате.