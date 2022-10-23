Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Дорога Астана - Щучинск закрыта из-за снегопада и гололеда

    23 Октября 2022, 07:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (обильный снегопад, ограничение видимости и гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана - Петропавловск 18-231 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал -городской центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek.

    Участок автодороги Астана - Щучинск закрыт для всех видов транспортных средств.

    Как сообщалось ранее, д евять участков дорог закрыли вчера в Акмолинской области и СКО из-за снегопада.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акмолинская область Казгидромет Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая