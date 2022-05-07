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    Дорога Актау-Жанаозен открыта для движения после схода селя

    7 Мая 2022, 00:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Участок дороги на трассе Актау-Жанаозен в Каракиянском районе, где произошел сход селя, открыт для проезда. Угрозы для автомобилистов нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации сотрудников филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в Мангистау, уровень воды спал, ведутся укрепительные работы.

    «Филиалом организовано круглосуточное патрулирование. Разрушений покрытия автодороги не имеется. Дорога открыта, проезд обеспечен, так как угрозы безопасности дорожного движения нет. На данном участке задействовано два самосвала и один погрузчик», - сообщила пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

    Ранее сообщалось, что селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область
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