Доработать приложение Ashyq просит депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доработать приложение Ashyq с учетом замечаний пользователей, также обеспечить сохранность персональных данных граждан просит депутат Мажилиса Снежанна Имашева. С соответствующим запросом она обратилась к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила депутат на пленарном заседании Мажилиса, приложение Ashyq, предлагаемое Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК - одно из самых обсуждаемых в обществе.

«Сама идея внедрения приложения очень здравая. Приложение позволяет помочь вновь открыться бизнесу, работа которого ограничена из-за введения карантинных мер и обеспечить безопасность посетителей, желающих бывать в местах, доступ к которым в настоящее время запрещен (фитнес-центры, кинотеатры)», - сообщила Снежанна Имашева в своем депутатском запросе.

По ее данным, приложение скачали 293 тысячи пользователей, к нему подключено 693 объекта. Однако, как рассказывает депутат, «итоги двух месячного пилота Ashyq пользователи оценивают не так радужно».

«Пользователи оставили около трех тысяч критических отзывов, запросов и жалоб на его работу. Вызывает беспокойство то, что очередное приложение собирает персональные данные (номер телефона и ИИН) и не известно в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с собранными данными пользователей, после того как отпадет необходимость использовать приложение. ​Есть сомнения в безопасности самого приложения. По сведениям цифрового министерства оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность», - сообщила Снежанна Имашева.

По ее словам, пользователи, уже скачавшие приложение сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение.

«В самом приложении практически нет никакой полезной информации, есть только две ссылки «регистрация входа» и «регистрация выхода». Отсутствует перечень объектов, в которые возможен доступ по приложению. Нет возможности проверить свой статус до посещения заведения. Нет ссылки для связи со службой технической поддержки. Но самое главное - приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-тестирования отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Это свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении. Такие ошибки сводят на нет смысл пользования приложением. Также не исключается посещение заведения больным посетителем, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим», - привела пример депутат.

«Вместе с тем не понятен порядок дальнейшего использования и финансирования поддержки приложения. На сегодня не определен статус владельца цифрового продукта и не определено лицо, в ведении которого будет приложение, на каких условиях будет осуществляться его доработка. И это тоже вызывает недоверие граждан к подобного рода цифровым нововведениям», - заявила она.

С учетом вышеизложенного депутат просит министра: доработать приложение с учетом замечаний пользователей, а так же наладить с ними обратную связь; обеспечить сохранность персональных данных вводимых пользователями и определить лиц ответственных за их несанкционированное использование; установить условия, порядок владения цифровым продуктом и определить источники финансирования для его дальнейшего функционирования.