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    Допустят ли японских зрителей на Олимпийские игры в Токио?

    21 Апреля 2021, 13:54

    ТОКИО - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ-KYODO - Организационный комитет Летних Олимпийских игр в Токио отложит до июня принятие окончательного решения о том, сколько японских зрителей будет допущено к месту проведения игр из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Организационный комитет изначально планировал определиться с максимальным количеством зрителей на предстоящей Олимпиаде в Токио к концу апреля, примерно за три месяца до церемонии открытия главного спортивного события этого лета.

    Но, как оказалось, комитету трудно придерживаться первоначального графика, поскольку количество новых случаев COVID-19 в японской столице и других городских районах, вызванных более заразными вариантами вируса, снова растет.

    Президент Организационного комитета Сэйко Хасимото заявила в пятницу, что организаторы должны быть «гибкими» в решении вопроса о том, сколько местных зрителей будет допущено на олимпийские объекты. На недавней пресс-конференции она отметила, что окончательное решение, вероятно, будет принято позже после тщательного мониторинга ситуации с инфекцией.

    По неофициальным данным, комитет изучал несколько вариантов, в том числе проведение Игр без зрителей и уменьшения количества зрителей на 50 процентов.

    Таро Коно, министр, отвечающий за внедрение вакцины против COVID-19 в Японии, заявил в четверг, что игры будут проводиться «любым возможным способом, и это может означать, что зрителей, возможно, не будет».

    В марте комитет и четыре организационных органа Олимпийских и Паралимпийских игр приняли беспрецедентное решение отстранить зарубежных зрителей от посещения Олимпиады в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

    Сообщается, что вышеуказанные органы, Международный олимпийский комитет, а также правительство столицы Токио, могут провести онлайн-встречу в конце апреля для обсуждения вопроса о допуске местных зрителей.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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