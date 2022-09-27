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    17:26, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дополнительный сектор услуг открыли в столичном ЦОНе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астане Динара Куанышева сообщила об открытии дополнительного сектора оказания услуг населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с увеличением обращений в центры обслуживания населения иностранных граждан, госкорпорация «Правительство для граждан» приняла решение открыть дополнительный сектор на 20 рабочих мест, находящийся по адресу Сауран, 7», - сказала Динара Куанышева на брифинге в акимате.

    Также, по ее словам, в здании ж/д вокзала «Нурлы жол», находящемся по адресу: ул. А-82, действует сектор миграционных услуг с 15 рабочими местами.

    «Для получения услуги ИИН услугополучателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также нотариально заверенную доверенность при обращении третьим лицом. Срок оказания услуги – 1 рабочий день», - добавила спикер.


    Теги:
    Общество ЦОН Правительство для граждан Астана для mail.ru
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