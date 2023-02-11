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    Дополнительный поезд запустят в метро Алматы

    11 Февраля 2023, 11:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг населению Алматы с 13 февраля на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы алматинского метрополитена, на линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд. С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении метрополитена.

    В мае прошлого года были сданы в эксплуатацию две станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышұлы», в связи с чем пассажиропоток увеличился почти вдвое и достиг 85 тысяч перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из четырех вагонов общей вместимостью 938 человек.

    На сегодня в Алматинском метрополитене работают 11 станций общей протяженностью 13,4 км.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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