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вчера 16:50
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вчера 09:56
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Дополнительный поезд «Нур-Султан–Алматы» запустят для невылетивших пассажиров Bek Air
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организован дополнительный поезд «Нур-Султан – Алматы», который запустят 30 декабря для невылетивших пассажиров рейсами авиакомпании «Bek Air», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
«Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, согласно поручению Правительства РК, для невылетивших пассажиров рейсами авиакомпании «Bek Air» организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан – Алматы.
Поезд отправляется 30 декабря в 22:03 со ст. Нур-Султан-1 и прибывает 31 декабря на ст. Алматы-2 в 17:30», - говорится в сообщении.
Отмечается, схема поезда сформирована из 16 новых купейных вагонов, которые закуплены в текущем году в рамках программы бюджетного кредитования Министерства.
Пассажиры могут приобрести билеты на кассах ж/д вокзалов и на сайте перевозчика www.bilet.railways.kz.
Для подробной информации просим обращаться по единому номеру справочных служб железнодорожных вокзалов - 105.Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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