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    Дополнительными полномочиями наделят военную полицию

    18 Января 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Закон «Об органах военной полиции» и сопутствующий закон принял Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект Закона Республики Казахстан «Об органах военной полиции» (далее – проект Закона) одобрен Мажилисом Парламента Республики Казахстан в первом чтении 14 декабря 2022 года.

    Проект Закона направлен на уточнение и расширение полномочий органов военной полиции (далее - ОВП) с учетом меняющейся обстановки в мире и внутренних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки по конкретизации задач органов военной полиции в соответствии с основными направлениями деятельности, по определению компетенций и полномочий органов военной полиции и по выделению общих и специфических полномочий органов военной полиции Вооруженных сил, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности.

    При рассмотрении законопроекта членами рабочей группы отдельно обсуждался вопрос усиления роли органов военной полиции в вопросах профилактики правонарушений среди военнослужащих. Депутатами внесены предложения по наделению ОВП правом и обязанностью принимать участие в правовом воспитании военнослужащих.

    Для обеспечения правопорядка в войсках и поддержания воинской дисциплины депутатами приняты поправки по расширению обязанностей ОВП в части ведения патрульно-постовой службы (патрулирование).

    Членами рабочей группы поддержаны поправки по наделению органов военной полиции Вооруженных сил правом осуществлять кинологическую деятельность.

    Также существенно доработаны статьи, регулирующие применение оружия, специальных средств и физической силы военнослужащими ОВП.

    Депутатами внесены поправки по вопросам взаимодействия органов военной полиции между собой в решении поставленных задач.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис МВД РК
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