Дополнительные средства выделят аграриям на удобрения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос выделения дополнительных средств для аграриев с целью удешевления удобрений рассматривает Правительство. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По решению вопроса субсидирования минеральных удобрений: в 2021 году мировые цены на минеральные удобрения значительно выросли в связи с удорожанием природного газа и электроэнергии. В целях финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей нормы субсидирования удобрений пересмотрены с учетом текущих рыночных цен. На сегодняшний день акиматами областей проводятся процедуры утверждения норм постановлениями», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, сейчас Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматами областей проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения.

«Проведен ряд встреч и совещаний с отечественными товаропроизводителями, по итогам которых достигнута договоренность об обеспечении сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями по доступным ценам. Заявленные объемы сельхозтоваропроизводителей направлены на отечественные заводы для формирования четких графиков поставок. Также по итогам совещания с АО «КазАзот» достигнута договоренность о снижении цены на аммиачную селитру на 25% (с 200,0 тыс. тенге до 160,0 тыс. тенге за тонну) от установленной на начало года цены. Для обеспечения потребности регионов в удешевленных удобрениях в местных бюджетах областей предусмотрено 26,8 млрд тенге. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета», - отметил Премьер-Министр.

Он подчеркнул, что соответствующая бюджетная заявка рассмотрена и внесена на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии в Министерство финансов.

«В целом, с началом весенне-полевых работ ведется мониторинг обеспеченности регионов минеральными удобрениями. По состоянию на 25 марта т.г. заключено контрактов на поставку 265,4 тыс. тонн удобрений, из них отгружено 116,4 тыс. тонн. Поставщики удобрений заполняют склады, организована доставка удобрений. В некоторых регионах акиматы областей подписали меморандумы с отечественными заводами и утвердили объемы поставок», - говорится в ответе Премьер-министра.