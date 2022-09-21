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    Дополнительные средства на переименование столицы выделяться не будут - глава Минфина РК

    21 Сентября 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в очередной раз подтвердил, что на переименование столицы выделение дополнительных средств из бюджета страны не потребуется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если вы помните, в 2019 году мы уже переименовывали столицу. По тому опыту скажу, что средства дополнительно выделяться не будут из республиканского бюджета. В основном расходы будут на переименование названия на бланках, указателях. И другие моменты есть, но они не составят существенных расходов. Все это в рамках текущих выделенных средств будет реализовываться», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Глава Минфина добавил, что на сегодня в стране развивается цифровизация, больших расходов на переименование столицы уже не будет.

    Указ о переименовании города Нур-Султана Глава государства подписал 17 сентября.

    Ранее секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов сообщил, что в 2019 году переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан обошлось городскому бюджету в 30 млн тенге (около $64 тыс.).


    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минфин РК Финансы
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