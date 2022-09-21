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    Дополнительные средства для подразделений МЧС поручено выделять регионам - Минфин РК

    21 Сентября 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При необходимости выделять дополнительные средства для подразделений МЧС поручено регионам. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опять-таки надо смотреть расчеты. То есть, Министерство по чрезвычайным ситуациям пока не предоставило нам расчеты - во сколько обойдется бюджету повышение заработной платы работников МЧС», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Однако, как сообщил министр, данный вопрос был затронут главой Правительства РК.

    «Сегодня было заседание Правительства, и в закрытой части Премьер-Министр поручил всем местным исполнительным органам при необходимости выделить дополнительные средства, либо соответствующие средства как раз-таки на такие мероприятия. Я не знаю, о какой сумме идет речь, в разных регионах по-разному», - добавил Ерулан Жамаубаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Регионы МЧС
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