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    Дополнительные силы переброшены в ВКО из-за сложной паводковой обстановки - МЧС

    28 Марта 2021, 13:48

    КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанскую область из-за сложной паводковой обстановки переброшены дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 марта в целях оперативного реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки в Восточном Казахстане и согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в регион прибыла группировка сил и средств из 8 единиц техники, 4 плавательных средств, 10 переносных мотопомп и 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859», - уточнил Талгат Уали.

    По данным ведомства, группировка будет поделена на несколько паводкоопасных участков и дислоцироваться в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

    Отряд перейдёт в оперативное подчинение руководителя ликвидации ЧС.

    Напомним, недавно спасатели Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки региона. По результатам мониторинга специалисты установили, что на всей обследуемой территории наблюдается начальная фаза снеготаяния. На реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область Армия Паводок Регионы Казахстана Силовые структуры МЧС
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