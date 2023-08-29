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    Дополнительные ресурсы нужны для ликвидации аварии на скважине в Мангистау - Минэнерго

    29 Августа 2023, 14:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов посетил Каратурунскую группу месторождений в Мангистауской области и ознакомился с ходом работ по ликвидации аварии на скважине №303, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

    Вице-министр энергетики 27 августа посетил месторождения «Каратурун Морской», «Каратурун Восточный», «Каратурун Северо-Восточный» и «Каратурун Южный», в частности скважины 302, 303, 305-Н, 303-st и 24-Г, а также водозащитную дамбу и вахтовый поселок.

    28 августа с участием экспертов, ветеранов нефтегазовой отрасли и проектных институтов, ТОО «Бузачи Нефть», Штаба по ликвидации аварии и буровых компаний проведено рабочее совещание с целью продолжения оказания технической консультации.

    Возгорание на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области произошло 9 июня текущего года. Для управления ликвидацией последствий был создан штаб в составе руководства ТОО «Бузачи Нефть», мангистауского филиала «АкБерен», профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО «Противопожарная службы&Fare Safety» и других компаний.

    Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также в ходе консультаций с международными компаниями «Halliburton» и «Schlumberger» были рассмотрены различные подходы к устранению аварии.

    Было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины 305 для облегчения давления на горящую скважину 303. Как отметили в ведомстве, на сегодня скважина 305-Н находится в бурении и достигнута глубина 600 метров, аналогичная ситуация по скважине 302, где глубина на сегодня 500 метров.

    «Учитывая, что ликвидация аварии на скважине №303 является сложной технической операцией, так как горит фонтанирующий газ, скважина находится в соровой местности и вокруг скважины наблюдались грифонообразования, А. Хасеновым рекомендовано привлечь дополнительные силы и ресурсы для ликвидации аварии», - сообщили в Министерстве энергетики.

    Все ликвидационные работы осуществляются за счёт недропользователя.

    Как сообщалось ранее, исследования на месторождении проводит компания «Бузачи Нефть». В момент возникновения пожара проводились буровые работы, во время которых и произошел выброс газо-водяной смеси и последующее возгорание. Экологи еженедельно выезжают на место происшествия для замера атмосферного воздуха. Проверка будет начата после ликвидации пожара.

    Ранее в СМИ появилась информация, что западные ученые обнаружили огромную утечку метана в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Происшествия Экология Нефть Минэнерго РК Пожар Минэкологии
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