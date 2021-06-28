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    Дополнительные пункты вакцинации открылись в ТРЦ и супермаркетах Ташкента

    28 Июня 2021, 15:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 40 дополнительных пунктов вакцинации открылись в ТРЦ, рынках, супермаркетах и других общественных местах Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета», - сообщает Минздрав Узбекистана.

    По данным ведомства в целях широкого охвата населения на территории торгово-развлекательных центров, крупных рынков, супермаркетов, школ, махаллей и других объектов в Ташкенте открылись 44 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. Прививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки с указанием препарата, а также временем получения следующей дозы вакцины.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Минздрав РК Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в РК Вакцинация
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