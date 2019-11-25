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    Дополнительные поезда запустят на декабрьские праздники в Казахстане

    25 Ноября 2019, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Пассажирские перевозки» увеличивает количество поездов на период праздничных дней в декабре, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с увеличением спроса населения АО «Пассажирские перевозки» на период праздничных дат (День Первого Президента, День Независимости РК, Новый Год) назначает дополнительные поезда по четырем направлениям:

    «Алматы-2-Шымкент» на 12 рейсов отправлением из Алматы-2 28 ноября 2019 г., 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря 2019 г. и 2, 6 января 2020г., из Шымкента 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 г. и 3, 7 января 2020г.

    «Алматы-2-Туркестан» на 4 рейса отправлением из Алматы-2 28 ноября, 5, 17, 24 декабря 2019 г., из Туркестана 29 ноября, 6, 18, 25 декабря 2019 г.

    «Мангистау-Бейнеу» периодичностью через день отправлением из Мангистау с 28 ноября 2019 г. по 6 января 2020 г. по четным числам, из Бейнеу с 29 ноября 2019 г. по 7 января 2020 г. по нечетным числам.

    «Нур-Султан-Шу» на 2 рейса вагонами « Тұлпар- Тальго» отправлением из Нур-Султан и Шу 31 декабря 2019 г., 2 января 2020 г.

    Напоминаем, что с 8 декабря текущего года ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент».

    Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)», - сообщает пресс-служба.

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