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    Дополнительные поезда и авиарейсы могут ввести к началу учебного года

    16 Августа 2022 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обратился к Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК с просьбой о введении дополнительных рейсов к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имеет место дефицит, а также удорожание билетов на железнодорожный транспорт и авиаперелеты и ухудшение эпидемиологической ситуации. МИИР совместно с АО «Қазақстан темір жолы» необходимо проработать вопрос по включению дополнительных рейсов для перевозки пассажиров железнодорожным и авиатранспортом и урегулированию цен на билеты», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    Также, по его словам, местным исполнительным органам и ректорам высших учебных заведений необходимо разработать план (алгоритм) действий при вспышке заболеваний КВИ и принять оперативные меры в случае ухудшения ситуации в соответствующем регионе.

    «В целом, подготовка к новому учебному году идет неплохо, наши вузы готовы», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Транспорт #МИИР РК #Миннауки и высшего образования РК
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