Дополнительные подстанции скорой помощи откроют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на обеспеченность населения койко-местами, акмолинцы едут лечиться в Астану. За отчетный период в городских больницах столицы пролечились 19% жителей области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области.

Итоги 9 месяцев текущего года были подведены на очередном заседании под председательством руководителя областного управления здравоохранения Сауле Кисиковой.

«Обеспеченность населения койко-местами достаточная. Но необходимо использовать их рационально, с учетом востребованных у населения профилей. Если по нормативам ВОЗ обеспеченность койко-местами должна составлять 35 %, то по Акмолинской области этот показатель - 54,9 %. При этом, к сожалению, отмечается отток больных за пределы области. За отчетный период в городских больницах Астаны получили лечение 19% акмолинцев. Наряду с наличием свободных коек, по области имеется потребность в увеличении коечного фонда по кардиологии для взрослых, сосудистой хирургии, хирургии для детей, работающих с перегрузкой и с учетом количества пациентов, пролеченных в области и за пределами», -рассказала о состоянии и проблемах организации стационарной помощи населению области С. Кисикова.

О проводимых мероприятиях по превенции суицида среди подростков доложила заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Тургангуль Бишораева.

«За отчетный период 2018 года отмечается снижение суицида среди подростков на 51%, что составляют 19,6 на 100 тысяч населения. С целью его профилактики в городе Кокшетау открыт Молодежный центр. Обратившиеся туда парни и девушки могут пройти консультации у таких категорий врачей, как уролог, кожвенеролог, акушер. Также в центре действует тренажерный зал», - отметила она.

На заседании была озвучена информация и о проблеме туберкулеза. В своем докладе главный врач областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Ташметов подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года достигнуто снижение показателя распространенности этого заболевания с 18,2% до 15%. Среди детей до 18 лет показатель заболеваемости снизился на 25%. Наблюдается и снижение смертности от туберкулеза на 39,1%. По его словам, необходимо решить вопрос обеспечения социально уязвимых слоев населения.

Докладчиками была озвучена информация о проводимых в области мероприятиях по недопущению материнской и снижению младенческой смертности. За текущий год выделены финансовые средства на приобретение медицинского оборудования в областную больницу №2, многопрофильную областную больницу, Атбасарскую и Степногорскую больницы, для открытия дополнительных подстанций скорой медицинской помощи в Целиноградском и Аршалынском районах. На подготовку тренеров навыкам по оказанию сердечно-легочной реанимации будут приглашены специалисты из центра современных медицинских технологий Израиля. Кроме того, выделены средства на приобретение 34 тренажеров в каждый район, города Кокшетау и Степногорск.