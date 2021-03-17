Дополнительные ограничительные меры введут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В некоторых городах и районах Карагандинской области, где заболеваемость коронавирусом превысила средний областной показатель, с 20 марта введут дополнительные ограничительные. Карантин усилят в Караганде, Темиртау, Шахтинске, Приозёрске, Абайском и Актогайском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач региона Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

В указанных городах и районах не будут работать:

мини-центры;

секции и кружки, расположенные в общеобразовательных школах;

банкетные залы;

театры, кинотеатры, концертные залы, цирк;

объекты культуры, в том числе репетиции;

детские дошкольные учреждения (за исключением дежурных групп), с комплектацией групп до 15 детей по заявлению родителей.

Под запретом:

индивидуальное обучение во внеурочное время, выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны, неблагополучные по COVID-19, экскурсии;

По-прежнему запрещено посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры), детские развлекательные центры (игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях), батуты, кальянные, букмекерские конторы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq».

В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных центров, непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) площадью более 2 000 кв. м (за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты, химчисток, находящихся в них).

В субботние и воскресные дни приостанавливается работа:

саун, СПА-центров, массажных салонов, бассейнов (за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»);

крытых рынков.

По воскресеньям не будут работать рынки на открытом воздухе (продуктовые и непродуктовые).

Будет ограничен режим работы объектов общественного питания - с 9:00 до 20:00 (заполняемость не более 30 посадочных мест). По субботам и воскресеньям вводится запрет на деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых сетях, крытых продовольственных и не продовольственных рынках (в отдельных помещениях).

Фудкорты могут работать только на вынос и доставку еды (без организации обеденного зала и расстановки столов) с усилением санитарно-дезинфекционного режима и установлением времени работы основного объекта.

По субботам и воскресеньям будет приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.

Сохраняется запрет на организацию и проведение массовых мероприятий, в том числе домашних.

Дата введения дополнительных мер станет известна после принятия постановлений главными государственными врачами в городах и районах. Об этом будет сообщено дополнительно.

«Вводимые ограничительные меры прежде всего преследуют одну цель – это минимизация контактов, недопущение роста заболеваемости, возможности проведения качественной дезинфекционной обработки», - подчеркнул Юрий Залыгин.

Он призвал жителей строго соблюдать санитарные требования.