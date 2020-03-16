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    Дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции вводиться не будут – МСХ РК

    16 Марта 2020, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал об условиях ввоза и транзита сельхозпродукции через территорию нашей страны в условиях ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на ввоз и транзит продукции АПК, но в то же время будет усилена работа ветеринарных вето-санитарных контрольно-пропускных постов на границе с государствами-членами ЕАЭС и третьими странами», - сказал Сапархан Омаров на брифинге в СЦК.

    По его словам, на сегодняшний день на границах имеются 119 постов, их работа усилена, вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается химикатами. «Разрешение на ввоз транзит продукции АПК из ЕАЭС и третьих стран на всех транспортных средствах – авиа-, авто-, ж/д, морским путём. Все документы оформляются быстро и в штатном режиме», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Безопасность Сельское хозяйство Пневмония в Китае
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