Дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции вводиться не будут – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал об условиях ввоза и транзита сельхозпродукции через территорию нашей страны в условиях ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на ввоз и транзит продукции АПК, но в то же время будет усилена работа ветеринарных вето-санитарных контрольно-пропускных постов на границе с государствами-членами ЕАЭС и третьими странами», - сказал Сапархан Омаров на брифинге в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день на границах имеются 119 постов, их работа усилена, вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается химикатами. «Разрешение на ввоз транзит продукции АПК из ЕАЭС и третьих стран на всех транспортных средствах – авиа-, авто-, ж/д, морским путём. Все документы оформляются быстро и в штатном режиме», - заключил министр.