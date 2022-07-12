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    Дополнительные меры по предотвращению COVID-19 ввели в Алматы

    12 Июля 2022, 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили, что в городе вступили в силу дополнительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Ношение масок пока носит рекомендательный характер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, были введены такие меры, как:

    - перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

    - перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;

    - ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

    - рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

    «Пока ношение маски носит рекомендательный характер. Это не имеет обязательного характера», - подчеркнули в пресс-службе акимата.

    В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 205 - в городе Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК
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