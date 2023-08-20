Дополнительные меры безопасности после беспорядков предприняли в бельгийской Валлонии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ночь с пятницы на субботу в муниципалитете Упейе (Бельгия) произошли беспорядки с участием молодежи, которые были вызваны смертью молодого человека, произошедшей во время полицейской проверки, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийской прессы, в пятницу после обеда 31-летний водитель квадроцикла отказался пройти проверку и попытался скрыться от патруля местной полиции.

Далее сообщается, что молодой водитель сбил одного из полицейских на улице Перро в Опейе. Другой из стражей порядка среагировал, выстрелив в беглеца из табельного оружия. Пострадавший полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.

Водитель квадроцикла скончался от полученных ранений.

Событие вызвало протест среди местной молодежи, в результате чего в течение ночи произошло несколько стычек с полицией, а также несколько фактов вандализма.

Ситуация стабилизировалась в субботу днем. Тем не менее, местный мэр принял решение запретить любые собрания «более четырех человек на всей муниципальной территории».

Кроме того, «полицейский контроль разрешается в случае скопления людей на дороге общего пользования». «В социальных сетях циркулирует много непроверенной информации, являющейся предметом проводимого расследования, в том числе для того, чтобы разжечь ненависть к причастному к инциденту сотруднику и полиции в целом. Мы призываем наших граждан сохранять спокойствие, чтобы сохранить безопасность имущества и людей. Мы должны позволить правосудию сделать свое дело и установить истину», — говорится в заявлении мэрии Упейе.