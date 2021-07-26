Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области вышло новое постановление главного санитарного врача. Согласно документу, ряд объектов, не участвующих в «Ashyq», приостанавливают деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области неблагополучная, ежедневно регистрируется свыше 650-750 новых случаев коронавирусной инфекции. Принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в будние дни:

1) приостановить деятельность следующих объектов, не участвующих в «Ashyq»:

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров,

- спортивно-оздоровительных объектов, спортивных объектов,

- саун, СПА-центров, бассейнов.

2) ограничить деятельность следующих объектов–участников проекта «Ashyq» до 17.00:

- объектов общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, кофейни, столовые, летние площадки, банкетные залы и т.д.). При этом объекты, не участвующие в «Ashyq», функционируют до 12.00 (за исключением банкетных залов, деятельность которых без «Ashyq» запрещена);

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

- салонов красоты, парикмахерских, «барбер-шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

- кинотеатров.

Кроме этого, в выходные дни приостанавливают деятельность столовые.

Также в срок до 10 августа 2021 года предписано проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против COVID - 19 работников организаций, указанных в подпункте 3.45 пункта 3 настоящего постановления, за исключением лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения РК от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок». Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента.

Данное постановление вступает в силу с 00.00 часов 29 июля 2021 года.

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