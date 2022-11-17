Дополнительное финансирование на спортивные мероприятия выделит акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Астаны Кайсар Манкараев озвучил статистические данные по уточненному бюджету столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из анализов фактической собираемости предлагается увеличить план по собственным доходам на 22,5 млрд тенге с доведением до 579,2 млрд тенге. В том числе по налоговым поступлениям – 24 млрд тенге, по неналоговым поступлениям – 3,2 млрд, по поступлениям от продаж основного капитала – увеличить план на 830 млн тенге. По погашениям бюджетных кредитов предлагается уменьшить план на 5,5 млрд тенге, с учетом частичного погашения кредитов со стороны ТОО «Елорда Құрылыс компаниясы» за счет передачи в коммунальную собственность ликвидного имущества и непогашения кредитов со стороны АО «Теплотранзит», - сказал Кайсар Манкараев на заседании маслихата.

В частности, за счет перераспределения сумм дополнительно поддержаны следующие мероприятия:

- управлению образования по выкупу здания детсада по ул. Культегин 17/1 в сумме 200 млн тенге;

- управлению физической культуры и спорта 30 млн тенге на проведение мероприятий по художественной гимнастике и фигурному катанию;

- управлению активов и государственных закупок по выкупу здания военкомата финансирование увеличено до 420 млн тенге с доведением до 520 млн тенге;

- управлению строительства на начало проектирования и реконструкции здания «Ramada Plaza» под стационар предусмотрены средства в размере 100 тысяч тенге;

- управлению транспорта и развития транспортной инфраструктуры предусмотрено дополнительно 200 млн на субсидирование расходов перевозчика с доведение до 4,2 млрд тенге.

«Таким образом, с учетом вносимых изменений общий объем уточненного бюджета Астаны на 2022 год составит 911,19 млрд тенге, в том числе поступления по собственным доходам в 579,2 млрд тенге, поступления от трансфертов из республиканского бюджета в 236,5 млрд тенге, а также поступления займов в 32,1 млрд тенге», - заключил спикер.



