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      Западно-Казахстанская область

    Дополнительно 8 млн тенге направят на отлов бродячих собак в ЗКО

    20 Июня 2022, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области увеличилось количество жалоб на бродячих собак. В связи с этим планируется выделить еще 8 млн тенге на решение данной проблемы. Об этом сообщил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее на эти цели, по словам акима, был предусмотрен 61 млн тенге на трехлетний период. Работа по стерилизации, кастрации и чипированию проводится в области второй год через государственно-частное партнерство.

    «Те собаки, которые несут опасность для людей, уничтожаются. Это примерно 20-25% от всех отловленных собак. 75% - мы лечим, чипируем и возвращаем в ареал обитания», - сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его мнению, для сокращения количества бродячих собак должны работать приюты для животных, которые бы поддерживались за счет общественности и спонсоров. А все домашние животные должны быть здоровыми, чипированными и быть на контроле.

    Г. Искалиев добавил, что в области работает служба «109» для оперативного реагирования на жалобы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Регионы Казахстана Бюджет Животные Финансы
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