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    Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане

    12 Февраля 2022, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день на 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция аппаратно программного комплекса «Сергек» по выявлению нарушений «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В полиции отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 60 на нерегулируемых. В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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