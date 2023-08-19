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    Допинговый скандал: окончательное решение по казахстанской легкоатлетке Норе Джеруто еще не принято

    19 Августа 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек дал разъяснения по поводу участия в допинговом скандале легионерки Норы Джеруто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2018 году Нора Джеруто получила гражданство Республики Казахстан. Спортсменка, начиная с прошлого года, принимает участие в официальных соревнованиях от имени нашей страны. Она стала чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями, что сделало ее первой спортсменкой из Казахстана, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по этому виду спорта.

    Уроженка Кении переехала в Казахстан в 2017 году и начала процесс оформления права на участие в соревнованиях от имени Казахстана с 2019 по 2022 годы. До этого она принимала участие в соревнованиях от имени легкоатлетического клуба Altay Athletics, который был основан в Усть-Каменогорске.

    В апреле этого года Нору Джеруто была заподозрена в употреблении допинга. В результате этого 27-летнюю спортсменку временно отстранили от предстоящих соревнований.

    Такое решение было принято Athletics Integrity Unit (AIU) — независимой организацией, занимающейся борьбой с негативными явлениями в легкой атлетике.

    «Нора Джеруто представила в комиссию AIU медицинские документы и заключения, полностью объясняющие изменения в ее биологическом паспорте из-за перенесенных болезней. Расследование AIU еще не завершено, и на данный момент не принято окончательное решение по поводу использования допинга в отношении Норы Джеруто», - сказал вице-министр Сарсен Куранбек в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

    Также вице-министр подчеркнул, что направление приглашения легионерам на участие в соревнованиях находится в компетенции федераций. То есть только они могут принимать решение по этому вопросу.

    «Если легионеры оказывают положительное воздействие на наших спортсменов, мы можем сотрудничать с ними. Однако, прежде всего, нашей главной задачей является поддержка воспитанников наших спортивных школ», — подчеркнул Сарсен Куранбек.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Спорт Легкая атлетика
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