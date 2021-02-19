Доноры в погонах: в Уральске бойцы Нацгвардии сдали свыше 15 литров крови

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 40 военнослужащих воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии пополнили банк донорской крови в Областном центре крови, пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК,

Прежде чем пройти процедуру, им измерили температуру тела и выдали маски, после сбора эпидемиологического анамнеза и осмотра у врача, доноры прошли в зал сдачи крови.

Медицинские учреждения остро нуждаются в крови и ее компонентах, они жизненно необходимы больным для проведения операций и дальнейшего восстановления здоровья. Поэтому для лечения многих болезней, в том числе и коронавирусной инфекции тоже используется кровь и плазма.

Гвардейцы сдали свыше 15 литров крови.

-Наши военнослужащие знают, как важен такой ресурс, как кровь. Ее никогда не бывает много. Сколько людей в мире ежедневно попадают в аварии, переносят тяжелые операции, сопряженные с большими кровопотерями, страдают различными заболеваниями. Без донорской крови им просто не выжить. А быть донором - это значит спасать жизни нуждающихся людей, быть героем в самое мирное время, совершать подвиг каждый раз, когда приходишь в пункт переливания крови,- отметил заместитель командира воинской части 5517 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Жанибек Сарсенов.

-Сегодня, я сдаю кровь в первый раз. Хочу внести свой вклад в общее дело, пополнив банк крови, и, возможно, спасти чью-то жизнь, - рассказал рядовой Жантас Акылбеков.

Отметим, что гвардейцы воинской части 5517 регулярно участвует в акциях по добровольной сдаче донорской крови.