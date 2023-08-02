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    Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения за попытку отменить результаты выборов в США

    2 Августа 2023, 07:39

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Очередные уголовные обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа выдвинуты в рамках расследования, которое ведет спецпрокурор Минюста страны. На этот раз обвинения связаны с попытками политика отменить свое поражение на президентских выборах в США в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Обвинения были выдвинуты в рамках расследования, которое ведет специальный прокурор США Джек Смит. В обвинительном заключении, состоящем из четырех пунктов, утверждается, что Дональд Трамп вступил в сговор для того, чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена, лишив избирателей их права на честные выборы.

    Дональду Трампу предписано предстать перед федеральным судом в четверг.

    Официальные лица засвидетельствовали, что он оказывал на них давление, основываясь на ложных заявлениях о якобы широкомасштабных фальсификациях, допущенных при голосовании. Сторонники политика штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, пытаясь помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена.

    18 июля Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Джека Смита, в котором говорилось, что он стал объектом расследования в отношении событий 6 января 2021 года. Расследование ведется при участии большого федерального жюри в Вашингтоне.

    Дональд Трамп уже стал первым бывшим президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Он пытается охарактеризовать судебное преследование как политически мотивированную «охоту на ведьм».

    Генеральный прокурор и глава Министерства юстиции Меррик Гарланд назначил Джека Смита на пост спецпрокурора для расследования в отношении Дональда Трампа в ноябре прошлого года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Америка Мировые новости
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