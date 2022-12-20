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    Дональду Трампу может грозить четыре уголовных обвинения

    20 Декабря 2022, 13:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Комитет по расследованию прошлогодних беспорядков в Капитолии единогласно проголосовал за возбуждение уголовного дела Министерством юстиции США против Дональда Трампа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    По результатам 18-месячного расследования, специальный комитет Палаты представителей на своем заключительном заседании в понедельник рекомендовал предъявить четыре обвинения Дональду Трампу: подстрекательство, содействие и пособничество мятежу; воспрепятствование официальному разбирательству; заговор с целью обмана Соединенных Штатов; заговор с целью сделать ложное заявление.

    В свою очередь Дональд Трамп отрицает какие-либо нарушения, назвав коллегию «судом кенгуру» (примечание: английская идиома, означающая несправедливый суд, быстрый процесс, прыгающий, как кенгуру).

    Представитель Министерства юстиции отказался комментировать в понедельник опубликованное резюме комиссии. Прокуроры, которые уже рассматривают вопрос о предъявлении обвинений бывшему президенту США, не обязаны следовать рекомендациям комитета Конгресса.

    Полный отчет, охватывающий сотни страниц, должен быть опубликован в среду. Более 900 человек были обвинены в связи с беспорядками в Капитолии.


    Фото: wordpress.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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