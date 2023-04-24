Дональда Трампа поддерживают почти 70% избирателей-республиканцев

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на уголовное преследование, бывший президент США Дональд Трамп имеет высокую поддержку среди избирателей-республиканцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBS News.

Новый национальный опрос NBC News был проведен 14 - 18 апреля после ареста Д.Трампа и предъявления ему обвинения в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть порочащую информацию по делу об отмывании денег.

68% избирателей Республиканской партии согласны с утверждением, что расследования в отношении Д.Трампа политически мотивированы и призваны помешать ему снова стать президентом, и что они должны поддержать его сейчас, чтобы помешать победе его оппонентов. При этом 26% согласны с противоположным утверждением – что важно выдвинуть другого кандидата, который не будет отвлекаться (на судебный процесс) и сможет сосредоточиться только на победе над Джо Байденом на всеобщих выборах. Ожидается, что Д. Байден выдвинет свою кандидатуру на переизбрание в ближайшие дни.

Также Д.Трамп является явным лидером в гонке среди других кандидатов на пост президента от республиканской партии.

46% избирателей-республиканцев отдали свое предпочтение Д.Трампу, в то время как 31% выбрали губернатора Флориды Рона Десантиса. За ними следуют с 6% бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН Никки Хейли. Сенатор Тим Скотт и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон получили по 3%. У бизнесмена Вивека Рамасвами - 2%.

Согласно опросу, 70% всех американцев, включая 51% демократов, считают, что Д.Байдену не следует баллотироваться на второй срок. Среди противников действующего президента 48% называют его возраст в качестве основной причины.

Что касается Д.Трампа, 60% американцев, включая треть республиканцев, считают, что бывшему президенту не следует баллотироваться в 2024 году.

Кроме того, 41% всех опрашиваемых одобряют работу Д.Байдена, в то время как 54% нет, данный показатель ниже по сравнению с рейтингом за апрель 2021 года (53% - одобряли и 39 – не одобрили).

По оценке социолог-демократа Hart Research Джеффа Хорвитта, Д.Байден остается более популярным, чем Д.Трамп. Так, 38% опрошенных положительно относятся к президенту США и 48% с негативным мнением. Показатели Д.Трампа ниже, 34% - положительно и 53% отрицательно.



