Дональд Трамп поздравил казахстанцев с Днем независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - На имя Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп от имени своей страны и от себя лично поздравил народ Казахстана с 28-й годовщиной Независимости.

«Я рад отметить впечатляющий прогресс, который достигнут за последние 12 месяцев благодаря нашему крепкому партнерству. Наше сотрудничество, начиная от решения вопросов по нераспространению ядерного оружия до борьбы с терроризмом, делает мир более безопасным и стабильным», - говорится в телеграмме.

Дональд Трамп отметил, что Глава государства впервые отмечает День независимости в должности Президента и пожелал ему успехов в новом году.

«Соединенные Штаты Америки нацелены на плодотворную работу с Вами и казахстанским народом в Ваших усилиях по построению светлого и успешного будущего Казахстана,» - сказано в поздравлении Президента США.

В своей телеграмме Президент Индии Рам Нат Ковинд напомнил, что наши страны связывают давние исторические узы, и пожелал Казахстану процветания.

«Отношения между Индией и Казахстаном основаны на уходящих вглубь веков исторических и культурных связях. Многосторонние и двусторонние отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. Я убежден, что наше сотрудничество будет укрепляться», - говорится в письме.

Король Испании Фелипе от имени народа и Правительства Испании поздравил Президента Казахстана с Днем независимости и пожелал дружественному казахстанскому народу мира и процветания.

Президент Республики Сингапур Халима Якоб поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем независимости.

«Сингапур и Казахстан связывают очень теплые и дружественные отношения. Я рада, что растет товарооборот между двумя странами, расширяется сотрудничество в правовой и финансовой сферах. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Вами на благо наших стран и дальнейшего укрепления отношений», - написала Халима Якоб.

Поздравления с Днем независимости и пожелания благополучия также направил Президент Австрии Александр ван дер Беллен.

«Я уверен, что мы сможем успешно продолжить взаимодействие между нашими странами, которое очень плодотворно развивается во многих сферах, включая экономическое сотрудничество», - говорится в телеграмме.

Генерал-губернатор Австралиийского Союза Дэвид Херли в своем поздравительном послании выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных двусторонних отношений между государствами.