Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост Президента РК

    23 Июня 2020, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила приветственная телеграмма Президента США Дональда Трампа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост Президента Казахстана.

    «От имени американского народа желаю Вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить Ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период», – говорится в телеграмме.

    Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе Президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

    «Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. Соединенные Штаты Америки поддерживают поставленные Вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с Вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Кроме того, Президент США пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда США
    Новости по теме
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    3 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве