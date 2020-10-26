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    Дональд Трамп поздравил Армению и Азербайджан с достижением договоренности о прекращении огня

    26 Октября 2020, 08:55

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Дональд Трамп поздравил Армению и Азербайджан с достижением договоренности о режиме прекращения огня, который вступает в силу сегодня, 26 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт Трампа в Twitter.

    «Поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только что договорились соблюдать режим прекращения огня, вступающий в силу в полночь. Будет спасено много жизней. Горжусь своей командой – госсекретарем Майклом Помпео, Стивеном Бигэном и Советом национальной безопасности при Белом доме в связи с заключением сделки!» – говорится в сообщении Трампа в Twitter.

    Стоит отметить, что Госдепартамент США распространил совместное заявление властей США, Армении и Азербайджана о достижении договоренности о режиме прекращения огня. В заявлении отмечается, что представители США, Армении и Азербайджана подтвердили приверженность выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября. Режим прекращения огня вступит в силу в понедельник, 26 октября, в 8 часов утра по местному времени.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Азербайджан Армения США
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