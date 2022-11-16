Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

«Возвращение Америки начинается прямо сейчас!» - провозгласил Трамп.

Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провел в Белом доме.

«В эти короткие четыре года у всех все было замечательно, - сказал он. - Все процветали, как никогда прежде».

Трамп рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

«Теперь же мы страна, находящаяся в упадке», - продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

«Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», - объявил он под громкие овации собравшихся.

Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто еще не сражался в истории.

«Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри», - заключил он.



Фото: AP