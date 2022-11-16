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    Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

    16 Ноября 2022, 09:35

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

    «Возвращение Америки начинается прямо сейчас!» - провозгласил Трамп.

    Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провел в Белом доме.

    «В эти короткие четыре года у всех все было замечательно, - сказал он. - Все процветали, как никогда прежде».

    Трамп рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

    «Теперь же мы страна, находящаяся в упадке», - продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

    «Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», - объявил он под громкие овации собравшихся.

    Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто еще не сражался в истории.

    «Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри», - заключил он.


    Фото: AP
    США Мировые новости
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