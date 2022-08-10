Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Дональд Трамп отказался давать показания по делу о своей компании

    10 Августа 2022 23:04

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генеральной прокуратуры Нью-Йорка. Политик сообщил, что воспользовался правами и привилегиями, предоставленными каждому гражданину в соответствии с Конституцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Заявление Трампа прозвучало некоторое время спустя после того, как бывший американский лидер прибыл в офис генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization.

    Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Республиканец Трамп обвинения отвергает и называет начатое расследование «охотой на ведьм», инициированной демократами.

    Девятого августа в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде был проведен обыск. Трамп настаивает на том, что обыск — как и другие ведущиеся против него расследования — политически мотивирован и направлен на то, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах 2024-го года.


    Фото: euronews.com


    #США #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Испания приступает к энергосбережению
    Заплывшего в реку во Франции кита не смогли спасти и усыпили
    Меры по защите населения от высокой инфляции рассматривают в Германии
    Закон о снижении инфляции положительно отразится на пожилых американцах
    Популярное
    1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
    2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
    3 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
    4 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
    5 Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области