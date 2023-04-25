Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Домушник-альпинист обворовал на 3 миллиона тенге одну из квартир в Алматы

    25 Апреля 2023, 18:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 34-летний приезжий из Туркестанской области обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Перед задержанием подозреваемый залез в квартиру, расположенную на 12-м этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь квартиры. Он не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон. В чужой квартире злоумышленник похитил имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

    Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 УК РК.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров