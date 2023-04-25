Домушник-альпинист обворовал на 3 миллиона тенге одну из квартир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 34-летний приезжий из Туркестанской области обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Перед задержанием подозреваемый залез в квартиру, расположенную на 12-м этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь квартиры. Он не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон. В чужой квартире злоумышленник похитил имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 УК РК.

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