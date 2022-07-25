Домофонные компании в СКО подозревают в сговоре

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области домофонные организации подозревают в ценовом сговоре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по защите и развитию конкуренции.

Проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг домофонных организаций за период с сентября 2021 года по 27 июня 2022 года в Петропавловске. В результате установлены признаки антиконкурентных согласованных действий.

«Действия ТОО «Алекс Nord», ТОО «Домофон Петропавловск Элит», ТОО «Народный домофон», ТОО «Sim-tel Север» по установлению или поддержанию цен ограничивают конкуренцию. Результат таких действий соответствует интересам каждого из субъектов рынка. В действиях этих субъектов установлены признаки нарушения Предпринимательского кодекса РК, а именно установление и поддержание цен», - прокомментировали в департаменте.

В адрес компаний направили уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции и о необходимости их устранения.

«Уведомление антимонопольного органа является инструментом «мягкого права», дает возможность субъекту рынка самостоятельно устранять нарушения конкурентного законодательства. Подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения. При добровольном устранении расследование не проводится. В случае неисполнения или неполного исполнения, нарушения сроков, установленных антимонопольным органом, назначается соответствующее расследование по признакам нарушений антимонопольного законодательства», - добавили в департаменте.