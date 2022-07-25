Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Домофонные компании в СКО подозревают в сговоре

    25 Июля 2022, 23:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области домофонные организации подозревают в ценовом сговоре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по защите и развитию конкуренции.

    Проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг домофонных организаций за период с сентября 2021 года по 27 июня 2022 года в Петропавловске. В результате установлены признаки антиконкурентных согласованных действий.

    «Действия ТОО «Алекс Nord», ТОО «Домофон Петропавловск Элит», ТОО «Народный домофон», ТОО «Sim-tel Север» по установлению или поддержанию цен ограничивают конкуренцию. Результат таких действий соответствует интересам каждого из субъектов рынка. В действиях этих субъектов установлены признаки нарушения Предпринимательского кодекса РК, а именно установление и поддержание цен», - прокомментировали в департаменте.

    В адрес компаний направили уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции и о необходимости их устранения.

    «Уведомление антимонопольного органа является инструментом «мягкого права», дает возможность субъекту рынка самостоятельно устранять нарушения конкурентного законодательства. Подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения. При добровольном устранении расследование не проводится. В случае неисполнения или неполного исполнения, нарушения сроков, установленных антимонопольным органом, назначается соответствующее расследование по признакам нарушений антимонопольного законодательства», - добавили в департаменте.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Регионы Казахстана Юриспруденция
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей