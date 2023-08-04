Домики для бездомных животных устанавливают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают устанавливать домики для бездомных кошек. Комфортные условия для бродячих животных уже созданы в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект инициирован общественным фондом и реализуется за счет спонсорских средств совместно с управлением предпринимательства и инвестиций Алматы в рамках реализации Закона «Об ответственном обращении с животными».

«Жилье для бездомных кошек предоставляется при наличии ответственных кураторов среди жителей, которые будут осуществлять уход за кошками, обеспечивать чистоту и проводить дезинфекцию. На сегодня в Алматы установлено 20 домиков с кормушками, в производстве находится еще порядка 50. Все кошки, живущие в таких домиках, стерилизованы, избавлены от паразитов, здоровы и безопасны для жителей. За дальнейшей чистотой и сохранностью установленных сооружений обязуются следить жители близлежащих домов», - сообщили в акимате Алматы.

Мониторинг за животными в каждом районе города на добровольной основе будут осуществлять кураторы из числа зоозащитных организаций. Координатором кураторов выпускаемых животных является руководитель ОФ «Animal Security» Наталья Сульжик.

Подать заявку на установку домиков можно в общественные организации по следующим контактам:

- Медеуский, Алатауский и Жетысуский районы: Наталья Сульжик +7 (777) 666 25 52;

- Бостандыкский район: Владимир Тепляков +7 (701) 432 36 47;

- Алмалинский район: Ирина Михайлова +7 (701) 711 83 81;

- Ауэзовский район: Зинаида Савенкова-Кушманова +7 (707) 267 19 57;

- Наурызбайский район: Наталья Кравцова +7 (701) 750 09 84, Аля +7 (705) 180 70 19;

- Турксибский район: Виктория Вострухина +7 (777) 040 89 39.

Впервые пилотный проект по установке домиков для бездомных животных в Алматы стартовал в марте этого года. Проект вызвал массу положительных отзывов среди горожан. На сегодня в фонды по защите животных поступило более 500 заявок. Следующим этапом в планах общественных зоозащитных организаций станет проект по установке будок для бездомных собак.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны в 2020 году поручил Правительству разработать законопроект о защите животных. Позже в рамках исполнения поручений Главы государства, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с общественными организациями был разработан проект Закона «Об ответственном обращении с животными».

30 декабря 2021 года Президент подписал Закон «Об ответственном обращении с животными», который вступил в действие 2 марта 2022 года.

«Идеология нравственного воспитания граждан согласно нового закона заключается в отношении к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание. Поэтому предусмотрена персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие своих питомцев, защита их от жестокого обращения, а также воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним», - сказала ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова.

О целях и содержании разработанного документа также рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Тогда специалисты ответили, чем вызвана необходимость разработки проекта Закона «Об ответственном обращении с животными».

В Алматы с 8 февраля 2023 года вступили в силу новые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также содержания и выгула домашних животных.

А с 1 сентября в Казахстане вступают в силу правила учета собак и кошек.